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الأربعاء 25 مارس 2020 الموافق 01 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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اليمن يعلن خلوه من أى إصابة بفيروس كورونا
الأربعاء 25/مارس/2020 - 10:48 ص
اليمن
مروة عنبر
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أعلنت لجنة الطوارئ بوزارة الصحة اليمنية، اليوم الأربعاء، خلو اليمن من أي إصابة بفيروس كورونا حتى اللحظة، وفقا للعربية نت.
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