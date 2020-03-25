إيران تحذر من موجة ثانية لفيروس كورونا في البلاد

بدأ الجيش الإيراني بتعقيم 3 آلاف منطقة في البلاد، من بينها 100 في العاصمة طهران باستخدام 100 وحدة في القوات البرية وسط تحذيرات الحكومة من موجة ثانية لانتشار فيروس كورونا.وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي: "تمكنا من السيطرة على الموجة الأولى من الإصابات بفيروس كورونا لكن هناك تحذيرات من موجة ثانية".وتابع ربيعي، قائلا: "ندعو المواطنين إلى تجنب التنقل بين المدن وسنمنع أي رحلات سفر جديدة.. سنتخذ قرارًا بمنع المواطنين من السفر خارج مدنهم.. في بعض المدن يتساوى عدد المصابين والمتعافين ولدينا أسرة فارغة في العديد من المشافي".وشدد ربيعي على أن قوات الشرطة ستتعامل وفق القانون مع كل من ينتهك قرار منع الخروج من المدن، "ندعو المواطنين الذين خرجوا من مدنهم إلى العودة بسرعة".وأوضح ربيعي أنه لا توجد أي مخاوف بشأن تأمين السلع الأساسية و"لسنا قلقين من تهافت المواطنين على الشراء".من جهته قال وزير الداخلية عبدالرضا رحماني فضلي: "ثمانون بالمائة من المواطنين الإيرانيين يطالبون بإجراءات أكثر صرامة للحد من انتشار الفيروس، سنغلق جميع الحدائق والمراكز التجارية الكبيرة باستثناء مراكز بيع المواد الغذائية والأدوية".