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الأربعاء 25 مارس 2020 الموافق 01 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رئيس جهاز الشيخ زايد يتفقد العمل بـ«JANNA 1» والممشى السياحى

الأربعاء 25/مارس/2020 - 10:46 ص
المهندس مصطفى فهمى
المهندس مصطفى فهمى
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قام المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، اليوم الأربعاء، بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل بمشروعى"1 JANNA" للإسكان الفاخر والممشى السياحى بالمدينة، يرافقه نواب رئيس الجهاز ومديرو الإدارات المختلفة ومسئولو المشروعين، وذلك فى إطار متابعة تنفيذ مشروعات الإسكان والخدمات بمدينة الشيخ زايد.

وتفقد المهندس مصطفى فهمى ومرافقوه، أعمال تنسيق الموقع العام ومنطقة الخدمات بمشروع"JANNA 1" بمنطقة المحور المركزى، وتشمل(الإنترلوك – اللاند سكيب – أعمال الزراعة) بجانب أعمال المرافق وغير ذلك، وكذا العمارات بالمشروع الذى يضم 912 وحدة سكنية (38 عمارة)، تم الانتهاء من تنفيذها ومن المقرر تسليمها للفائزين بالوحدات أبريل المقبل.

كما تفقد رئيس الجهاز الأعمال الأخيرة بمشروع (الممشى السياحى ) بوصلة دهشور بين مدخلى المدينة 4 و5، وأشار إلى أنه مشروع ترفيهي تجاري، حيث يضم 4 مولات ومبنى مطاعم و8 أكشاك وملعبين خماسيين كمرحلة أولى ومن المنتظر الانتهاء منه وافتتاحه وتشغيله فى أقرب وقت.
وقال المهندس مصطفى فهمى إنه أصدر تكليفاتٍ للمسئولين عن المشروعين بجهاز المدينة، بضرورة المتابعة الدورية للأعمال التى تم وجارٍ تنفيذها قبل الاستلام للانتهاء من التنفيذ على الوجه الأمثل، مشيرًا إلى أن ذلك يأتى فى إطار التواصل المباشر والمستمر لإزالة أى عقبات تواجه المشروعات المختلفة.

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