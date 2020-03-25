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الأربعاء 25 مارس 2020 الموافق 01 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تكدس المواطنين أمام ماكينات الصرف بالبنوك في كفر الزيات

الأربعاء 25/مارس/2020 - 10:44 ص
كفر الزيات
كفر الزيات
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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شهدت مدينة كفرالزيات بمحافظة الغربية، في اليوم الأول لتطبيق قرارات رئيس الوزراء للحظر وتقليل حركة المواطنين، تكدس شديد من المواطنين والموظفين والسيدات أمام البنوك خاصة بمدينة كفرالزيات.

حيث توافد المواطنون على صرف مرتباتهم من ماكينات الصرف، وكذلك إنهاء أعمالهم بالبنوك قبل الواحدة والنصف ظهرا، خاصة مع تعديل مواعيد العمل الجديدة بالبنوك وإغلاقها في هذا التوقيت،
الأمر الذي آثارغضب الكثير من أبناء مدينة كفر الزيات وخطورته البالغة، خاصة مع الاختلاط الكبير بين المترددين على ماكينات الصرف.

وأكد عصام عمارة أمين إعلام حزب مستقبل وطن بكفر الزيات، أن الوعي غائب عن المواطنين وتكدسوا أمام ماكينات الصرف بالمئات مما أدى لزحام مروري وتكدس شديد بالمدينة وبميدان المحكمة، أكبر ميادين المدينة، دون اتباع أي إجراءات احترازية لمنع انتقال وانتشار فيروس كورونا.
كفر الزيات
كفر الزيات

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