تكدس المواطنين أمام ماكينات الصرف بالبنوك في كفر الزيات

شهدت مدينة كفرالزيات بمحافظة الغربية، في اليوم الأول لتطبيق قرارات رئيس الوزراء للحظر وتقليل حركة المواطنين، تكدس شديد من المواطنين والموظفين والسيدات أمام البنوك خاصة بمدينة كفرالزيات.حيث توافد المواطنون على صرف مرتباتهم من ماكينات الصرف، وكذلك إنهاء أعمالهم بالبنوك قبل الواحدة والنصف ظهرا، خاصة مع تعديل مواعيد العمل الجديدة بالبنوك وإغلاقها في هذا التوقيت،الأمر الذي آثارغضب الكثير من أبناء مدينة كفر الزيات وخطورته البالغة، خاصة مع الاختلاط الكبير بين المترددين على ماكينات الصرف.وأكد عصام عمارة أمين إعلام حزب مستقبل وطن بكفر الزيات، أن الوعي غائب عن المواطنين وتكدسوا أمام ماكينات الصرف بالمئات مما أدى لزحام مروري وتكدس شديد بالمدينة وبميدان المحكمة، أكبر ميادين المدينة، دون اتباع أي إجراءات احترازية لمنع انتقال وانتشار فيروس كورونا.