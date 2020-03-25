حصيلة جديدة: 658 إصابة بكورونا فى روسيا

اعلنت وزارة الصحة الروسية اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في إلى 658 إصابة، وفقا لنبأ عاجل نقلته "سكاى نيوز".كما أعلن مقر العمليات الروسي لمكافحة فيروس "كورونا" فى وقت سابق تعافي 5 أشخاص تماما وخروجهم من المستشفى؛ ليصبح عدد المتعافين في جميع أنحاء روسيا 22 شخصا حاليا.وأكد مقر العمليات أن جميع الأشخاص الذين أظهرت الاختبارات الأولية إصابتهم بفيروس "كورونا" سيتلقون الرعاية الطبية اللازمة، كما سيتم إجراء اختبار ثانٍ لهم في موسكو.