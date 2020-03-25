ريهام سعيد لـ جدها مؤسس الكبريتاج: أنت سبب مشاكلى

وجهت الإعلامية ريهام سعيد، رسالة إلى جدها مؤسس الكبريتاج والميرلاند، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".ونشرت ريهام سعيد صورة لجدها، وعلقت عليها قائلة: "حبيبي أبويا وجدي اللي رباني.. عبدالحميد محمود خليل عملت الكابريتاج والجود شوت وختمت حياتك بالمريلاند ٤٠ سنة بتسعد كل فرد في مصر الجديدة".وتابعت: "اتعلمت منك كتير اوي اوي سبب مشاكل حياتي اللي اتعلمته منك الصدق، والحق، والكرامة، وعزة النفس، والرقي والأناقة، الأدب واحترام النفس واحترام الغير، علمتني مخافش غير من الي خلقني علمتني حاجات كتير اوي هاكمل المسيره يا عظيم هابدأ متاخر شويه بس كل شيء بميعاد. الله يرحمك أرجو الدعاء له وقراءة الفاتحة".وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قررت حجز الدعوى المقامة من الإعلامية ريهام سعيد، التي تطالب بإلغاء القرار الصادر من المجلس الأعلى؛ لتنظيم الإعلام بمنعها من الظهور في كافة الوسائل الإعلامية لمدة عام، للحكم بجلسة 22 مارس المقبل.كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، أصدر قرارًا في أغسطس الماضي، بمنع ظهور الإعلامية ريهام سعيد لمدة عام، وذلك على كل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية، وذلك بناءً على توصية لجنة الشكاوى بالمجلس، والتي تولت التحقيق مع ريهام سعيد، بعد شكوى تقدم بها المجلس القومي للمرأة ضدها.