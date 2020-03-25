إيقاف التعامل على أسهم 15 شركة لتجاوزها النسب المحددة

أوقفت إدارة البورصة التعامل على أسهم 15 شركة لمدة 10 دقائق خلال النصف ساعة الأولى من تداولات اليوم الأربعاء، نتيجة تخطيها لنسب الصعود والهبوط المحددة وفقا لقواعد البورصة.وأوقفت البورصة التعاملات على أسهم شركات فوديكو، المنتجعات السياحية، المجموعة المصرية العقارية، الاسماعيلية الجديدة للتطوير العمراني، عز الجوهرة، اوراسكوم كونستركشون، مينا للاستثمار السياحي، ام ام جروب، ليفت سلاب، شينى، جى بى اوتو، الاسماعيلية للدواجن، اسمنت سيناء، مدينة نصر للاسكان.كانت مؤشرات البورصة قد استهلت تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي مدعومة بعمليات مؤسسية، ما ساهم فى تحقيق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة لمكاسب بلغت قيمتها نحو 4 مليارات جنيه خلال الربع ساعة الأولى من تداولات اليوم الأربعاء.