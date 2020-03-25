طارق متولي يثمن الإجراءات الحكومية للتعامل مع تفشي كورونا

أشاد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالقرارات التي اتخذها رئيس الوزراء بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة المواطنين والسعي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أن فرض حظر التجول وتوقف الخدمات الحكومية التي تحتاج تعاملًا مع المواطنين، يمثل فرصة أكبر للسيطرة على المرض.ولفت متولي، في بيان، أن عدم التزام المواطنين بالبقاء فى المنازل يشكل كارثة حقيقية، وعدم الالتزام بالإجراءات التي وضعتها الدولة جعلت هناك فرصة لزيادة الإصابة بالفيروس الأمر الذي يتطلب وضع ضوابط أكثر حزمًا للمواطنين المخالفين والغير ملتزمين بإجراءات الدولة.وأضاف، أنه يتعين على الجميع اتباع التعليمات والإجراءات الصحية خلال تلك الفترة خاصة، وأشاد النائب بمستوى تعامل القيادة السياسية والحكومة مع أزمة فيروس كورونا، حيث تم اتخاذ قرارات سليمة وحاسمة مطالبًا المصريين بتنفيذها بدقة خاصة أن هناك دولا متقدمة عن مصر لكن حالتها أسوأ بكثير.