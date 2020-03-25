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الأربعاء 25 مارس 2020 الموافق 01 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلمانى: إجراءات منع التجمعات ضرورة ملحة مع تزايد إصابات كورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 10:37 ص
فايز بركات
فايز بركات
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أشاد النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بالإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، ومنها قرار فرض حظر التجوال داخل البلاد مع وقف وسائل المواصلات والخدمات الحكومية لمواجهة انتشاره، مؤكدا أن تحركات وقرارات القيادة السياسية منذ بدء الأزمة تؤكد الوعي الكامل بمواجهة الأزمات التي تهدد صحة أبناء الوطن من الوباء العالمي.

وأكد بركات، في بيان، أهمية القرارات الأخير لما أثبته الواقع من عدم كفاية الإجراءات التي اتخذتها الدولة، الفترة الماضية، بالشكل الكامل للحد من انتشار الفيروس، فما زالت أعداد المصابين في ازدياد وما زال هناك بعض المتهاونين من المواطنين، مضيفا أن بعض السلوكيات الاجتماعية، التي تستخف بتوجيهات الدولة من خلال التجمعات، رغم إغلاق الجامعات والمدارس والمطاعم ومنع الحفلات، عنصر يسهم في انتقال العدوي، وانتشار المرض بصورة حرجة.

وأضاف، أن سبب انتشار الفيروس بإيطاليا بكثافة هو استخفاف الشعب هناك به وعدم أخذ الوضع بجدية في البداية، الأمر الذي أدى إلى تسجيل إصابات عديدة فاقت الصين، مطالبا جميع المواطنين بمنع الخروج إلا للضرورة القصوى، امتثالا لمعايير السلامة التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية، واستنادا إلى التجارب التي مر بها تحديدا كل من الصين وإيطاليا، اللتين سجلتا ثلث الوفيات على المستوى العالمي بسبب كورونا المستجد.

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