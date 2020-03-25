قفزة فى إمدادات النفط من روسيا والسعودية إلى الصين
الأربعاء 25/مارس/2020 - 10:29 ص
وكالاتطباعة
أظهرت بيانات، اليوم الأربعاء، أن واردات النفط الخام الصينية من السعودية، ارتفعت بنسبة 26% في أول شهرين من عام 2020، بينما زادت الواردات من روسيا، بنسبة 11%.
وزاد إجمالي واردات الصين خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري إلى 10.47 مليون برميل يوميا، حيث ارتفعت بنسبة 5.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وقدمت طلبيات الاستيراد لشهري يناير وفبراير من 2020 قبل شهور من بدء ظهور فيروس كورونا في الصين ثم امتداده حول العالم.
وزاد إجمالي واردات الصين خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري إلى 10.47 مليون برميل يوميا، حيث ارتفعت بنسبة 5.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وقدمت طلبيات الاستيراد لشهري يناير وفبراير من 2020 قبل شهور من بدء ظهور فيروس كورونا في الصين ثم امتداده حول العالم.