تسجيل خامس وفاة فى إسرائيل بكورونا.. وإجمالى الإصابات 2030

سجلت إسرائيل، اليوم الأربعاء، خامس حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، كما وصل عدد المصابين بالفيروس إلى 2030.يأتي ذلك مع عقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اجتماعات لمناقشة إمكانية فرض قيود أكثر صرامة على الجمهور، بينما قال وزير الأمن الداخلي جلعاد إردان اليوم إن الحكومة تعتزم تشديد القيود.وأضاف إردان "سنتحرك تدريجيا نحو فرض حظر، وسيُطلب من مئات الآلاف من الأشخاص عدم الذهاب إلى العمل.أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، أمس الإثنين، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 1238 مصابا، بينهم 24 بحالة خطيرة، و24 مصابا حالتهم متوسطة.وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن شخصا، لقي حتفه نتيجة الفيروس، ويبلغ من العمر 88 عامًا، وقد تعافى حتى الآن 37 شخصًا.