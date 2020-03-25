عمان تسجل 15 إصابة جديدة بـ«كورونا»

أعلنت الصحة العمانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا لما نقلته فضائية "سكاي نيوز" عربية في نبأ عاجل لها قبل قليل.