أمن الجيزة يستعد للنزول إلى الشوارع لتطبيق حظر التجوال

أنهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء طارق مرزوق، الأربعاء، استعدادها لتطبيق حظر التجول في المحافظة بدءً من الساعة السابعة مساءًا.ومن المقرر أن تجوب دوريات أمنية جميع أنحاء القطاع للتعامل الصارم مع أي شخص يحاول خرق الحظر، والمرور على المحلات والكافتيريات التي تضمنها قرار الغلق في المواعيد التي حددها قرار رئيس الوزراء، إلى جانب استمرار الحملات التموينية لمواجهة التجاري محتكري السلع الغذائية، والمحاولين استغلال الأزمة في التربح غير المشروع.وكان المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد قرر عدة إجراءات لمواجهة فيروس كورونا، منها: حظر حركة المواطنين على الطرق العامة من ٧ مساء إلى السادسة صباحا، ووقف وسائل المواصلات من ٧ مساء إلى ٦ صباحا، وغلق المحلات والمقاهي من الخامسة مساء إلى ٦ صباحا.كما قرر خلال مؤتمر صحفي، أمس الثلاثاء، تعليق جميع الخدمات مثل السجل المدني والشهر العقاري باستثناء مكاتب الصحة، وغلق جميع الأندية ووقف نشاطاتها، ومد تأجيل الدراسة في المدارس والجامعات ١٥ يوما.