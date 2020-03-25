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الأربعاء 25 مارس 2020 الموافق 01 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

خطة عمل الإدارة الطبية بجامعة القناة لمواجهة انتشار كورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 09:17 ص
جامعة قناة السويس
جامعة قناة السويس
مصطفى دياب
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بدأت الإدارة الطبية بجامعة قناة السويس، سلسلة حملات تثقيفية حول فيروس كورونا وكيفية الوقاية منه، وذلك فى ضوء الخطة الاحترازية للوقاية من خطر فيروس الكورونا وتحت رعاية رئيس الجامعة ماجده هجرس وإشراف عام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف الدكتورة سمر فتحي مدير عام الإدارة الطبية ومدير الطب الوقائي الدكتورة سالي سعد.

ومع بداية الاجراءات الاحترازية تم المشاركة في حصر أدوات الوقاية اللازمة من مطهرات الأيدي والأسطح وتوفير مستلزمات نظافة الأيدي والمطهرات الكحولية بجميع الإدارات والكليات بالجامعة، وتوفير ديسبنسر معقم للأيدى بجميع الإدارات والكليات، مع إعداد الملصقات الخاصة بفيروس كورونا وكيفية التعامل معه وغسيل الأيدي وتوزيعها على منشآت الجامعة، ومتابعة سير عمليات التعقيم والتطهير بجميع ادارات الكليات بالجامعة والمدن الجامعية.

كما تشمل الإجراءات الاحترازية خطة مستقبلية فى حال انتظام الدراسة شملت كيفية الترصد لأي حالات اشتباه الإصابة بالفيروس والتعامل معه وتدريب الأطباء على التعرف على الحالات المشتبه فيها وبروتوكول التعامل مع الحالات والعزل الصحي، مع توفير عامل نظافة مدرب على تطهير الأسطح والحوائط والأرضيات ومتابعة إدارة الطب الوقائي اليومية لعمليات النظافة بشكل يومي، ومتابعة عيادات المدن الجامعية، والتنبيه على توفير مستلزمات ومعدات التعقيم والنظافة، مع تخصيص غرفتين فى المدن الجامعيه بعيدة عن حركة الطلاب لعزل أي حالة مشتبه فيها وملائمتها للمواصفات المتبعة فى غرف العزل الصحي فى حال انتظام وعودة الدراسة.

وتشمل أيضا اتباع إجراءات التخلص من جميع المستلزمات أحادية الاستخدام مثل الكمامات والقفازات الطبية بطرق علمية سليمة ومراجعة التقارير الطبية لحالات المرض المزمن من العاملين بالجامعة لإدراجها ضمن الإجازات الاستثنائية التى أقرتها الوزارة، ومتابعة استقبال طلاب العلاج المزمن لتوفير العلاج الشهرى الخاص بهم والتأكيد على عدم تأثرهم بالسلب فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد.

ويشارك فى الحملة أطباء الإدارة الطبية الدكتورة دعاء رفعت، والدكتورة والدكتور علي ناصر، والدكتور تامر محمد، مع استمرار خطة التوعية لتشمل العاملين بباقي إدارات الجامعة.

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