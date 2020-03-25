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الأربعاء 25 مارس 2020 الموافق 01 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا: الصين لا تزال تحجب المعلومات الخاصة بكورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 09:09 ص
مايك بومبيو
مايك بومبيو
وكالات
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زاد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو من حدة انتقاداته لتعامل الصين مع تفشي فيروس كورونا، قائلا إن الحزب الشيوعي الصيني الحاكم لا يزال يحرم العالم من المعلومات التي يحتاجها للحيلولة دون حدوث إصابات أخرى.

وكرر بومبيو، في مقابلة مع برنامج "واشنطن ووتش" الإذاعي أمس الثلاثاء، اتهامات سابقة بأن تأخر بكين في مشاركة المعلومات حول الفيروس سبّب مخاطر للناس في أنحاء العالم وقال إن هذا "عرّض حقا حياة الآلاف للخطر".

وتابع قائلا "ما يقلقني هو أن هذا التعتيم وهذا التضليل الذي يشارك فيه الحزب الشيوعي الصيني لا يزال يحرم العالم من المعلومات التي يحتاجها كي يتسنى لنا منع حدوث إصابات جديدة أو تكرار شيء كهذا مرة أخرى".

واتهم بومبيو كذلك إيران وروسيا بشن حملات تضليل بخصوص الفيروس.

وقال "لا تزال حملات التضليل مستمرة من قبل روسيا وإيران إضافة إلى الصين". مضيفا "يقولون إنه جاء من الجيش الأمريكي ويقولون إنه
ربما بدأ في إيطاليا، كل شيء للتنصل من المسؤولية".

لكنه رغم انتقاده القوي للصين أحجم عن الإشارة للفيروس باسم "الفيروس الصيني" أو "فيروس ووهان"، وهو ما حدث مرارا من قبل وأثار
غضب الصين.

وقال "سيحين وقت توجيه الاتهامات"، لكنه أضاف أن من المهم أن يعرف العالم ما يحدث بالفعل.

وتابع قائلا "هذه أزمة عالمية مستمرة نحتاج للتأكد من أن كل دولة تتعامل اليوم بشفافية وتتشارك المعلومات عما يحدث بالفعل كي يتسنى للمجتمع العالمي وللرعاية الصحية العالمية وللعاملين في مجال الأمراض المعدية أن يبدأوا معالجة هذا بشكل شامل".

وأضاف بومبيو أنه لا بد من اتخاذ "قرارات في غاية الأهمية" مستقبلا حول هيكل العلاقات الأمريكية الصينية.

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