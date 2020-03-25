حظك اليوم.. برج الجدي الأربعاء 25 مارس 2020

قدمت خبيرة الأبراج الفلكية جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء، وفيما يخص برج الجدي قالت:مهنيًا: احذر اليوم تشويه كلامك أو الوقوع في مغالطات مهنية، وانتبه من بعض الأوضاع الشخصية غير المستقرّة.عاطفيًا: الحبيب يطلب منك جوابًا نهائيًا حول مخططك لمستقبل علاقتك به، قدم له ما يسألك عنه.صحيًا: قد تكون على موعد مع وضع صحي مقلق يزيد من سوء صحتك.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، ومعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.