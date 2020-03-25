آخر 5 رحلات تغادر مطار الغردقة اليوم

يستعد مطار الغردقة الدولي، اليوم الأربعاء، لمغادرة آخر 5 رحلات طيران تحمل على متنها سائحين من دول أوكرانيا وبيلاروسيا وألمانيا، وذلك على متن إحدى طائرات شركات طيران بلادهم، تزامنًا مع قرار الدولة بتعليق حركة الطيران كإجراء احترازي لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد١٩).فيما يستمر مطار الغردقة الدولي في عمليات التعقيم والتطهير للمطار وجميع وحداته الإدارية وصالات السفر والوصول، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، فيما سيتم التعقيم بشكل اوسع عقب مغادرة آخر رحلات طيران اليوم.وأكد مصدر مسؤل بمطار الغردقة الدولي، لـ"الدستور"، أن مطار الغردقة سيعمل خلال فترة التوقف بنظام نوبتجيات لتخفيف أعداد الموظفين في جميع قطاعات المطار، مشيرًا إلى أن ذلك ضمن سلسلة الإجراءات الاجتزازية التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.