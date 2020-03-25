ضبط 17 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر في مطروح

نظمت مديرية تموين مطروح حملة تفتييش على الأسواق والمحلات التجارية، تمكنت خلالها من تحرير 22 محضر مخالفة مع ضبط كميات من المستلزمات الطبية والعلاجية، بناء على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.وأسفرت الحملة عن تحرير 22 محضر مخالفة بمرسى مطروح والضبعة، ضبطت 17250 قطعة مستلزمات طبية ومنظفات ومطهرات مجهولة المصدر وبيع سلع بسعر مرتفع وإدارة منشأة بدون ترخيص وعدم الإعلان عن أسعار وعدم حمل شهاة صحية و472 لتر منظفات ومطهرات مجهولة المصدر، وحررت المخالفات وقيدت وأرسلت للنيابة العامة للنظر والتصرف.