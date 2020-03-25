رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 25 مارس 2020 الموافق 01 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 17 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر في مطروح

الأربعاء 25/مارس/2020 - 08:53 ص
مستلزمات طبية
مستلزمات طبية
ياسمين شعيب
طباعة
نظمت مديرية تموين مطروح حملة تفتييش على الأسواق والمحلات التجارية، تمكنت خلالها من تحرير 22 محضر مخالفة مع ضبط كميات من المستلزمات الطبية والعلاجية، بناء على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

وأسفرت الحملة عن تحرير 22 محضر مخالفة بمرسى مطروح والضبعة، ضبطت 17250 قطعة مستلزمات طبية ومنظفات ومطهرات مجهولة المصدر وبيع سلع بسعر مرتفع وإدارة منشأة بدون ترخيص وعدم الإعلان عن أسعار وعدم حمل شهاة صحية و472 لتر منظفات ومطهرات مجهولة المصدر، وحررت المخالفات وقيدت وأرسلت للنيابة العامة للنظر والتصرف.
مستلزمات طبية
مستلزمات طبية
مستلزمات طبية
مستلزمات طبية

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء يعلن قرارًا بحظر التجوال من 7 مساءً لـ6 صباحًا

«خلطة كورونا» تقتل ربة منزل وتصيب زوجها وأبناءها بأوسيم

وزير الإعلام يعلن استثناء فئتين من قرار حظر التجوال (فيديو)

عائلة معتز مطر: دعوى قضائية ضد الإعلامي الهارب لإسقاط الجنسية عنه

الصور

image description

استكمال تعقيم المنشآت بمدينة الأقصر (صور)

image description

مستشفى إسنا يعلن شفاء أول دفعة من مصابي كورونا (صور)

image description

محافظ سوهاج يزور مكتبة رفاعة الطهطاوي (صور)

image description

حملات لتأمين مداخل الوادي الجديد في إطار مواجهة كورونا (صور)

image description

«عربى وإنجليزى».. رسالة أطباء مستشفى أبوخليفة للمصريين (صور)

الأكثر قراءة

الآن.. رابط موقع وزارة القوى العاملة 2020.. منحة العمالة غير المنتظمة "manpower"

4 خطوات لتسجيل العمالة غير المنتظمة بموقع وزارة القوى العاملة 2020 (صور)

«فيروس مسيس».. الصين تكشف عن الحقيقة الكاملة حول «هانتا»

«خلطة كورونا» تقتل ربة منزل وتصيب زوجها وأبناءها بأوسيم

إنفوجراف

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

أيام زمان

لهذا السبب.. أم كلثوم شتمت يوسف شاهين بأمه: «يا ابن المجنونة»

أغرب دعوى قضائية في الوسط الفني.. شيرين قدمتها ضد منتج لسبب غريب

أسرار الرجل الغامض في حياة نبيلة عبيد.. أشجع من سوبر مان و«ريتشارد قلب الأسد»

هذه الفنانة أحبت شابًا لأنه يشبه عمر الشريف.. فأصبح من أسباب النحس في حياتها

نجم الساعة

لهذا السبب.. أم كلثوم شتمت يوسف شاهين بأمه: «يا ابن المجنونة»

الصحة

الدكتورة دعاء سهيل تؤكد لـ "الدستور": الشهية العالية لها العديد من الاسباب

الدكتور أحمد عادل يؤكد لـ "الدستور": هناك عوامل نفسية تؤثر على الرجل في ليلة الزفاف

التوصيات الجديدة لمنظمة الصحة العالمية للوقاية من السل

زراعة الشعر بتقنية fue الاحدث والافضل... الدكتور شادي سامي يوضح

منوعات

تغيرات مناخية تؤثر على 1.2 مليار شخص بنهاية القرن

انخفاض قياسي في مبيعات المتاجر الكبرى باليابان بسبب «كورونا»

تعرف على مواعيد صرف المعاشات القادمة 2020 من وزارة التضامن الاجتماعي

بنك المعرفة المصري study.ekb.. كيفية عمل المشروع بعد إلغاء تسجيل الدخول

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
فيروس «حمادة» الغلبان
عمرو خالد
رمضان يستاهل
ماجد حبته
ضحايا كورونا.. وانحطاط قطر
ماجد حبته
منع تداول الصحف.. والنقود!
المزيد

الثقافة

أمين عام «المبدعين العرب»: انعزل فمعك لقاحك

«حين يصبح المسرح ضريحًا».. شاهد نديم يكتب رسالة اليوم العالمي للمسرح 2020

غدًا.. «باليه الليلة الكبيرة» و«قهوة سادة» عبر قناة الثقافة على «يوتيوب»

بعد انتشار كورونا.. كيف شكلت فرنسا عقلية الكاتب محمد مندور؟