«إنبي» تنفذ مشروعات بـ13 مليار جنيه

ذكرت وزارة البترول والثروة المعدنية أن الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي) نفذت خلال عام 2019 العديد من المشروعات داخل مصر وفي منطقة الشرق الأوسط كشركة هندسية ومقاول عام دولي بقيمة 13 مليار جنيه منها مشروعات داخل مصر بنسبة 63% ومشروعات خارجية بنسبة 37% في مجالات التكرير والبتروكيماويات والغاز الطبيعي والأسمدة.وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية استغلال كافة إمكانيات وقدرات وخبرات شركات البترول الوطنية الرائدة والمتخصصة في مجالات تصميم وتنفيذ المشروعات البترولية الكبرى وتقديم الدعم الكامل لها، من أجل التوسع في حجم أعمالها داخل وخارج مصر، وفق بيان لوزارة البترول اليوم الأربعاء.جاء ذلك خلال الجمعية العامة لشركة (إنبي) لاعتماد نتائج أعمال عام 2019، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.وشدد الوزير على أهمية العمل على التطوير المستمر لقدرات وإمكانات تلك الشركات من خلال إعداد كوادر فنية ورفع كفاءتها لتدعم مسيرة العمل الناجحة واكتسابها مزيد من الخبرات لمنافسة كبرى الشركات العالمية العاملة في هذه المجالات مع الالتزام بتطبيق كافة معايير العالمية لنظم إدارة الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية بما يؤهلها للفوز بعقود تنفيذ مشروعات جديدة وزيادة عدد الأسواق الخارجية التي تعمل بها لدعم الاقتصاد الوطني.وأشار وزير البترول إلى أنه تم إضافة نشاط جديد لأنشطة شركة (إنبي) في مجالات التعدين للاستفادة من الإمكانيات التي تمتلكها والمهارات والمواهب المتاحة لكوادرها البشرية، وذلك في إطار الاستراتيجية الشاملة الجاري تنفيذها لتطوير قطاع التعدين بكافة أنشطته لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من ثروات مصر التعدينية.وأوضح الملا أن شركة (إنبي) تُعد الذراع الفني الهندسي لقطاع البترول في تنفيذ المشروعات الكبرى في مجال صناعة البترول والغاز والصناعات البتروكيماوية في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط، وتسعى إلى أن تتبوأ مكانة رائدة بين الشركات العالمية في تنفيذ المشروعات الكبرى، خاصة بعد أن تم تصنيفها ضمن أفضل شركات التصميم ومقاولي التنفيذ عالميًا.من جانبه، لفت المهندس أشرف بهاء رئيس شركة إنبي إلى أن من أهم المشروعات التي تم الانتهاء منها مشروع تنمية حقل ظهر (المرحلة الثانية) وخطوط أنابيب نورس الجميل ومشروع تطوير حقول جنوب غرب بلطيم لشركة بتروبل، ومستودعات شركة سوميد لتخزين المنتجات البترولية بالعين السخنة، والتسهيلات البحرية لحقل شمال غرب أكتوبر لشركة بتروسلام، ومجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة.وأشار إلى العمل جار في مشروع مجمع إصلاح النافتا بالعامل المساعد لشركة أسيوط لتكرير البترول وتوسعات معمل تكرير ميدور ومجمع أسيوط للتكسير الهيدروجينى لشركة أنوبك وتوسعات محطة ضواغط دهشور لشركة جاسكو، بالإضافة إلى مشروعات إزالة الاختناقات وزيادة الإنتاج ومشروع تحلية المياه بمحطة السفانية البرية ومشروع مرافق إزالة الكبريتات لصالح شركة أرامكو السعودية، ومشروع تطوير المرافق لصالح شركة عمليات الخفجى المشتركة بالسعودية ومشروع ضاغط الغاز لحقل سطح لشركة أدنوك بالإمارات وخط غاز الشمال لشركة فجر بالأردن.وقال بهاء إنه خلال عام 2019 تم تصنيف شركة (إنبي) ضمن أفضل 50 شركة دولية في مجال تصميم مشروعات البترول وضمن أفضل 225 شركة دولية في مجال التصميم الهندسي وضمن أفضل 250 مقاول عام دولي طبقًا لتصنيف Engineering New-Record.وأوضح بهاء أن شركة إنبي شاركت في عدد من البرامج في إطار استراتيجية مصر 2030 لتحسين الأوضاع الاقتصادية ومشروع تطوير وتحديث قطاع البترول والذي يشمل 7 برامج رئيسية، أهمها برنامج التحول الرقمي، حيث تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات لقطاع البترول لتحسين أداء أنشطة التكرير كمشروعات البرمجة الخطية ومشروعات إدارة الموارد والتخطيط لمعامل التكرير وتطبيق نظام قياس المناسيب في محطات الوقود وربط المنظومة بهيئة البترول لتحسين أداء شركات التوزيع.كما شاركت في برنامج تأهيل للقيادات الشابة والمتوسطة لتعظيم الاستفادة من العنصر البشري، حيث يشارك 56 من الكوادر الشابة بشركة (إنبي) في البرنامج بمراحله المختلفة وتعمل الشركة دائمًا لتنفيذ رؤية قطاع البترول المستقبلية لتطوير ومواكبة التطور التكنولوجي المستمر في هذه الصناعة.