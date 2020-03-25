حظك اليوم.. برج العذراء الأربعاء 25 مارس 2020

قدمت خبيرة الأبراج الفلكية جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء، وفيما يخص برج العذراء قالت:مهنيًا: لحسن الحظّ تنفرج الأمور، وتتلقّى عدّة إشارات إيجابية، وهي مناسبة للقيام بمبادرة جريئة ولتكرار أي محاولة فشلت في السابق.عاطفيًا: علاقة عاطفية تتخذ طابع الجدّية وتصل إلى نقطة اللارجوع، فإمّا الإرتباط أو الرحيل..صحيًا: تعيش أيضًا بعض القلق والسهر وتخاف مما هو مخفي ومجهول. قد يعمل بعضهم على إيذائك وانت غير مدرك ذلك.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، ومعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.