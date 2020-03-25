الجيش السوداني: تشييع جثمان وزير الدفاع بمراسم عسكرية في الخرطوم

قالت القوات المسلحة السودانية، إن السلطات تباشر ترتيبات نقل جثمان وزير الدفاع الفريق أول ركن جمال الدين عمر، إلى الخرطوم ليتم تشييعه بمراسم عسكرية رسمية.وأضافت القوات المسلحة السودانية، في بيان، أن "وزير الدفاع استشهد إثر ذبحة صدرية بدولة جنوب السودان، وهو يؤدي الواجب بمفاوضات السلام"، لافتة إلى تعليق المفاوضات في جوبا بين الحكومة والحركات المسلحة.وأوضحت أن الفريق أول ركن جمال الدين عمر، توفي صباح اليوم، بعد أن أكمل يومه أمس في المفاوضات بصورة اعتيادية حتى العاشرة مساء.وفي نفس السياق، نعى رئيس مجلس السيادة السوداني القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، والنائب الأول لرئيس المجلس الفريق محمد حمدان دقلو، وأعضاء المجلس، وزير الدفاع الفريق أول ركن جمال الدين عمر.وقال مجلس السيادة، في بيان، "وزير الدفاع اختاره الله تعالى إلى جواره اليوم، بعاصمة دولة جنوب السودان، شهيدا وهو يدافع ويكافح من أجل استقرار السودان وسلامته وعزته".وأضاف البيان:"ظل الفقيد طيلة فترة حياته العملية مثالا للبذل والعطاء والتفاني من أجل الوطن وعزته ورفعته، ومجلس السيادة إذ ينعيه، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله قبولا حسنا مع الصديقين والشهداء، وأن يلهم السودان وشعبه، وأسرة الفقيد وزملائه وأصدقائه، الصبر وحسن العزاء".