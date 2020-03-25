زلزال بقوة «7.8 ريختر» يضرب جزر كوريل الروسية

ضرب زلزال بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر جزر الكوريل الروسية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، وسط تحذيرات من موجات مد عاتية (تسونامي).ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال كان على عمق 60 كيلومترا تحت سطح الأرض وعلى بعد 219 كيلومترا جنوب شرقي جزر الكوريل.وذكرت هيئة الأرصاد اليابانية أن الزلزال ربما يتسبب في حدوث تغيرات طفيفة على مستوى سطح البحر في اليابان، دون أضرار متوقعة.