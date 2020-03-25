الأرجنتين تسجل 86 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت الأرجنتين تسجيل 86 إصابة إضافية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.وذكرت وزارة الصحة الأرجنتينية، في بيان، أنه بذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 387 حالة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 6 حالات وفاة بالفيروس حتى الآن، وذلك حسبما نقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء صباح اليوم الأربعاء.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.