الأرجنتين تسجل 86 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة
الأربعاء 25/مارس/2020 - 04:33 ص
وكالاتطباعة
أعلنت الأرجنتين تسجيل 86 إصابة إضافية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.
وذكرت وزارة الصحة الأرجنتينية، في بيان، أنه بذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 387 حالة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 6 حالات وفاة بالفيروس حتى الآن، وذلك حسبما نقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء صباح اليوم الأربعاء.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وذكرت وزارة الصحة الأرجنتينية، في بيان، أنه بذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 387 حالة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 6 حالات وفاة بالفيروس حتى الآن، وذلك حسبما نقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء صباح اليوم الأربعاء.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.