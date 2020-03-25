ارتفاع عدد مصابى «كورونا» بالمكسيك إلى 405 حالات

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 405 حالات.وأضافت الوزارة، حسب وكالة بلومبرج للأنباء، أنه تم تسجيل 5 وفيات بشكل إجمالي جراء الإصابة بالفيروس، وهناك 1219 حالة مشتبه بها، إلى جانب تأكيد عدم إصابة 2161 شخصًا، بعدما جاءت نتيجة اختباراتهم سلبية.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.