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الأربعاء 25 مارس 2020 الموافق 01 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أوروجواي تغلق حدودها أمام الأجانب لمكافحة «كورونا»

الأربعاء 25/مارس/2020 - 04:27 ص
أوروجواي
أوروجواي
وكالات
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أغلقت الأوروجواي حدودها وحظرت على مواطنيها السفر إلى الخارج بقصد السياحة، وذلك في إطار تشديد إجراءاتها لمكافحة تفشّي فيروس كورونا المستجدّ.

وقال إرنستو تالفي، وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي إنّ «دخول الرعايا الأجانب محظور، أيًا تكن وسيلة النقل التي يستقلّونها وأيًا تكن الحدود التي يصلون إليها».

وأضاف، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، أنّ هذا الحظر يستثنى منه الأجانب المقيمون في البلاد، وكذلك رعايا كل من الأرجنتين والبرازيل والباراجواي - الدول الثلاث الأعضاء في ميركوسور- بشرط أن يكون هؤلاء قد «وصلوا إلى المطار في رحلة تزانزيت بقصد العودة إلى بلدانهم».

من جهته أعلن الأمين العام للرئاسة ألفارو ديلغادو فرض حظر سفر على كل المواطنين الراغبين بمغادرة البلاد بقصد السياحة، مشيرًا إلى أنّ هذا الحظر سيسري حتى 13 أبريل.

وكانت الأوروجواي أعلنت في 16 الجاري إغلاق حدودها بالكامل مع الأرجنتين، قبل أن توسّع هذا الإجراء يوم الأحد ليشمل حدودها مع البرازيل وسبق لهذه الدولة أن علّقت الرحلات الجوية بينها وبين أوروبا.

وبلغت الحصيلة الرسمية لأعداد المصابين بفيروس كورونا المستجدّ في الأوروجواي نحو 189 شخصًا.

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