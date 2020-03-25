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الأربعاء 25 مارس 2020 الموافق 01 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الأرصاد»: طقس اليوم لطيف.. والقاهرة 24 درجة

الأربعاء 25/مارس/2020 - 08:13 ص
حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم الأربعاء 25- 3- 2020
عبدالهادي أبوطالب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم الأربعاء الموافق 25 مارس 2020، بالقاهرة الكبرى طقسا لطيفا نهارًا شديد البرودة ليلًا، وشبورة صباحًا والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحري أيضًا طقسا لطيفا نهارًا شديد البرودة ليلًا وشبورة صباحًا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية طقس لطيف نهارًا شديد البرودة ليلًا وشبورة صباحًا، وأمطار خفيفة إلى مناطق متوسطة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد طقسا لطيفا نهارًا شديد البرودة ليلًا وشبورة صباحًا والرياح معتدلة، وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر طقس معتدل نهارًا بارد ليلًا والرياح معتدلة، وشمال الصعيد طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا والرياح معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد طقسا حارا نهارًا لطيف ليلًا، والرياح معتدلة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الأربعاء 25 مارس 2020، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة الصغرى 15 والعظمى 24

شبين الكوم الصغرى 14 والعظمى 24

طنطا الصغرى 13 والعظمى 23

دمنهور الصغرى 13 والعظمى 23

الإسكندرية الصغرى 15 والعظمى 22

بلطيم الصغرى 14 والعظمى 21

مطروح الصغرى 11 والعظمى 21

السلوم الصغرى 10 والعظمى 22

سيوة الصغرى 12 والعظمى 22

بورسعيد الصغرى 14 والعظمى 20

دمياط الصغرى 15 والعظمى 20

الزقازيق الصغرى 15 والعظمى 24

الإسماعيلية الصغرى 13 والعظمى 24

السويس الصغرى 12 والعظمى 23

العريش الصغرى 13 والعظمى 21

رفح الصغرى 12 والعظمى 20

رأس سدر الصغرى 16 والعظمى 20

نخل الصغرى 13 والعظمى 22

نويبع الصغرى 18 والعظمى 22

طابا الصغرى 15 والعظمى 21

كاترين الصغرى 12 والعظمى 20

الطور الصغرى 19 والعظمى 21

شرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 23

الغردقة الصغرى 17 والعظمى 24

مرسى علم الصغرى 16 والعظمى 25

الفيوم الصغرى 15 والعظمى 26

بنى سويف الصغرى 15 والعظمى 27

المنيا الصغرى 14 والعظمى 26

أسيوط الصغرى 12 والعظمى 26

سوهاج الصغرى 14 والعظمى 27

قنا الصغرى 15 والعظمى 30

الأقصر الصغرى 19 والعظمى 31

أسوان الصغرى 20 والعظمى 33

أبوسمبل الصغرى 19 والعظمى 35

الوادى الجديد الصغرى 18 والعظمى 31

شلاتين الصغرى 17 والعظمى 30

أبو رماد الصغرى 16 والعظمى 29

حلايب الصغرى 18 والعظمى 30

رأس حدربة الصغرى 18 والعظمى 29

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