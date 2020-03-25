«الأرصاد»: طقس اليوم لطيف.. والقاهرة 24 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم الأربعاء الموافق 25 مارس 2020، بالقاهرة الكبرى طقسا لطيفا نهارًا شديد البرودة ليلًا، وشبورة صباحًا والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحري أيضًا طقسا لطيفا نهارًا شديد البرودة ليلًا وشبورة صباحًا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية طقس لطيف نهارًا شديد البرودة ليلًا وشبورة صباحًا، وأمطار خفيفة إلى مناطق متوسطة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد طقسا لطيفا نهارًا شديد البرودة ليلًا وشبورة صباحًا والرياح معتدلة، وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر طقس معتدل نهارًا بارد ليلًا والرياح معتدلة، وشمال الصعيد طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا والرياح معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد طقسا حارا نهارًا لطيف ليلًا، والرياح معتدلة.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الأربعاء 25 مارس 2020، على محافظات ومدن مصر:الصغرى العظمىالقاهرة الصغرى 15 والعظمى 24شبين الكوم الصغرى 14 والعظمى 24طنطا الصغرى 13 والعظمى 23دمنهور الصغرى 13 والعظمى 23الإسكندرية الصغرى 15 والعظمى 22بلطيم الصغرى 14 والعظمى 21مطروح الصغرى 11 والعظمى 21السلوم الصغرى 10 والعظمى 22سيوة الصغرى 12 والعظمى 22بورسعيد الصغرى 14 والعظمى 20دمياط الصغرى 15 والعظمى 20الزقازيق الصغرى 15 والعظمى 24الإسماعيلية الصغرى 13 والعظمى 24السويس الصغرى 12 والعظمى 23العريش الصغرى 13 والعظمى 21رفح الصغرى 12 والعظمى 20رأس سدر الصغرى 16 والعظمى 20نخل الصغرى 13 والعظمى 22نويبع الصغرى 18 والعظمى 22طابا الصغرى 15 والعظمى 21كاترين الصغرى 12 والعظمى 20الطور الصغرى 19 والعظمى 21شرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 23الغردقة الصغرى 17 والعظمى 24مرسى علم الصغرى 16 والعظمى 25الفيوم الصغرى 15 والعظمى 26بنى سويف الصغرى 15 والعظمى 27المنيا الصغرى 14 والعظمى 26أسيوط الصغرى 12 والعظمى 26سوهاج الصغرى 14 والعظمى 27قنا الصغرى 15 والعظمى 30الأقصر الصغرى 19 والعظمى 31أسوان الصغرى 20 والعظمى 33أبوسمبل الصغرى 19 والعظمى 35الوادى الجديد الصغرى 18 والعظمى 31شلاتين الصغرى 17 والعظمى 30أبو رماد الصغرى 16 والعظمى 29حلايب الصغرى 18 والعظمى 30رأس حدربة الصغرى 18 والعظمى 29