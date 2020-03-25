أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 25-3-2020

ارتفعت أسعار الذهب في مصر، اليوم الأربعاء، بقيمة 20 جنيهًا، حيث بلغ سعر عيار «21» نحو 705 جنيهات، في حين سجل عيار «24» نحو 806 جنيهات، وسجل عيار «18» نحو 604 جنيهات.فيما بلغ سعر عيار «14» نحو 470 جنيهًا، ووصلت قيمة الجنيه الذهب إلى 5640 جنيهًا، والأوقية سجلت 1639 دولارًا في البورصات العالمية.ويضاف إلى أسعار الذهب الرسمية ما يتراوح بين 24 و60 جنيهًا قيمة المصنعية والدمغة، التي يحصل عليها التجار أو صاحب محل الصاغة، حيث سجل سعر الجرام عيار «21» إلى 765 جنيهًا بعد إضافة قيمة المصنعية والدمغة، في حين وصل عيار «18» نحو 664 جنيهًا، ووصل سعر عيار «14»، إلى 520 جنيهًا.وتقدم «الدستور» أسعار الذهب في مصر، اليوم الأربعاء 25-3-2020، في محلات الصاغة بدون مصنعية، وفي أسواق المال.أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعيةعيار 24 سجل 806 جنيهاتعيار 22 سجل 739 جنيهًاعيار 21 سجل 705 جنيهاتعيار 18 سجل 604 جنيهاتعيار 14 سجل 470 جنيهًاعيار 12 سجل 403 جنيهاتالأونصة سجلت 25058 جنيهًاالجنيه الذهب سجل 5640 جنيهًاالكيلو سجل 805714 جنيهًاأسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصرعيار 24 سجل 829.94 جنيهعيار 22 سجل 760.78 جنيهعيار 21 سجل 726.21 جنيهعيار 18 سجل 622.46 جنيهعيار 14 سجل 484.13 جنيهعيار 12 سجل 414.97 جنيهعيار 9 سجل 311.23 جنيهأوقية الذهب سجلت 25811 جنيهًاجنيه الذهب سجل 5810 جنيهاتكيلو الذهب سجل 829940 جنيهًا