أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 25-3-2020
الأربعاء 25/مارس/2020 - 07:59 ص
عبدالهادي أبوطالبطباعة
ارتفعت أسعار الذهب في مصر، اليوم الأربعاء، بقيمة 20 جنيهًا، حيث بلغ سعر عيار «21» نحو 705 جنيهات، في حين سجل عيار «24» نحو 806 جنيهات، وسجل عيار «18» نحو 604 جنيهات.
فيما بلغ سعر عيار «14» نحو 470 جنيهًا، ووصلت قيمة الجنيه الذهب إلى 5640 جنيهًا، والأوقية سجلت 1639 دولارًا في البورصات العالمية.
ويضاف إلى أسعار الذهب الرسمية ما يتراوح بين 24 و60 جنيهًا قيمة المصنعية والدمغة، التي يحصل عليها التجار أو صاحب محل الصاغة، حيث سجل سعر الجرام عيار «21» إلى 765 جنيهًا بعد إضافة قيمة المصنعية والدمغة، في حين وصل عيار «18» نحو 664 جنيهًا، ووصل سعر عيار «14»، إلى 520 جنيهًا.
وتقدم «الدستور» أسعار الذهب في مصر، اليوم الأربعاء 25-3-2020، في محلات الصاغة بدون مصنعية، وفي أسواق المال.
أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية
عيار 24 سجل 806 جنيهات
عيار 22 سجل 739 جنيهًا
عيار 21 سجل 705 جنيهات
عيار 18 سجل 604 جنيهات
عيار 14 سجل 470 جنيهًا
عيار 12 سجل 403 جنيهات
الأونصة سجلت 25058 جنيهًا
الجنيه الذهب سجل 5640 جنيهًا
الكيلو سجل 805714 جنيهًا
أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر
عيار 24 سجل 829.94 جنيه
عيار 22 سجل 760.78 جنيه
عيار 21 سجل 726.21 جنيه
عيار 18 سجل 622.46 جنيه
عيار 14 سجل 484.13 جنيه
عيار 12 سجل 414.97 جنيه
عيار 9 سجل 311.23 جنيه
أوقية الذهب سجلت 25811 جنيهًا
جنيه الذهب سجل 5810 جنيهات
كيلو الذهب سجل 829940 جنيهًا
فيما بلغ سعر عيار «14» نحو 470 جنيهًا، ووصلت قيمة الجنيه الذهب إلى 5640 جنيهًا، والأوقية سجلت 1639 دولارًا في البورصات العالمية.
ويضاف إلى أسعار الذهب الرسمية ما يتراوح بين 24 و60 جنيهًا قيمة المصنعية والدمغة، التي يحصل عليها التجار أو صاحب محل الصاغة، حيث سجل سعر الجرام عيار «21» إلى 765 جنيهًا بعد إضافة قيمة المصنعية والدمغة، في حين وصل عيار «18» نحو 664 جنيهًا، ووصل سعر عيار «14»، إلى 520 جنيهًا.
وتقدم «الدستور» أسعار الذهب في مصر، اليوم الأربعاء 25-3-2020، في محلات الصاغة بدون مصنعية، وفي أسواق المال.
أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية
عيار 24 سجل 806 جنيهات
عيار 22 سجل 739 جنيهًا
عيار 21 سجل 705 جنيهات
عيار 18 سجل 604 جنيهات
عيار 14 سجل 470 جنيهًا
عيار 12 سجل 403 جنيهات
الأونصة سجلت 25058 جنيهًا
الجنيه الذهب سجل 5640 جنيهًا
الكيلو سجل 805714 جنيهًا
أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر
عيار 24 سجل 829.94 جنيه
عيار 22 سجل 760.78 جنيه
عيار 21 سجل 726.21 جنيه
عيار 18 سجل 622.46 جنيه
عيار 14 سجل 484.13 جنيه
عيار 12 سجل 414.97 جنيه
عيار 9 سجل 311.23 جنيه
أوقية الذهب سجلت 25811 جنيهًا
جنيه الذهب سجل 5810 جنيهات
كيلو الذهب سجل 829940 جنيهًا