رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 25 مارس 2020 الموافق 01 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 25-3-2020

الأربعاء 25/مارس/2020 - 07:59 ص
جريدة الدستور
عبدالهادي أبوطالب
طباعة
ارتفعت أسعار الذهب في مصر، اليوم الأربعاء، بقيمة 20 جنيهًا، حيث بلغ سعر عيار «21» نحو 705 جنيهات، في حين سجل عيار «24» نحو 806 جنيهات، وسجل عيار «18» نحو 604 جنيهات.

فيما بلغ سعر عيار «14» نحو 470 جنيهًا، ووصلت قيمة الجنيه الذهب إلى 5640 جنيهًا، والأوقية سجلت 1639 دولارًا في البورصات العالمية.

ويضاف إلى أسعار الذهب الرسمية ما يتراوح بين 24 و60 جنيهًا قيمة المصنعية والدمغة، التي يحصل عليها التجار أو صاحب محل الصاغة، حيث سجل سعر الجرام عيار «21» إلى 765 جنيهًا بعد إضافة قيمة المصنعية والدمغة، في حين وصل عيار «18» نحو 664 جنيهًا، ووصل سعر عيار «14»، إلى 520 جنيهًا.

وتقدم «الدستور» أسعار الذهب في مصر، اليوم الأربعاء 25-3-2020، في محلات الصاغة بدون مصنعية، وفي أسواق المال.

أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

عيار 24 سجل 806 جنيهات
عيار 22 سجل 739 جنيهًا
عيار 21 سجل 705 جنيهات
عيار 18 سجل 604 جنيهات
عيار 14 سجل 470 جنيهًا
عيار 12 سجل 403 جنيهات
الأونصة سجلت 25058 جنيهًا
الجنيه الذهب سجل 5640 جنيهًا
الكيلو سجل 805714 جنيهًا

أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر
عيار 24 سجل 829.94 جنيه
عيار 22 سجل 760.78 جنيه
عيار 21 سجل 726.21 جنيه
عيار 18 سجل 622.46 جنيه
عيار 14 سجل 484.13 جنيه
عيار 12 سجل 414.97 جنيه
عيار 9 سجل 311.23 جنيه
أوقية الذهب سجلت 25811 جنيهًا
جنيه الذهب سجل 5810 جنيهات
كيلو الذهب سجل 829940 جنيهًا

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الأعلى للجامعات»: إلغاء «الميدتيرم» وإضافة درجاته لامتحانات الفصل الدراسى الثانى

منها «حظر التجوال».. 7 قرارات حكومية لمواجهة كورونا

قرارات جديدة من وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا

4 خطوات لتسجيل العمالة غير المنتظمة بموقع وزارة القوى العاملة 2020 (صور)

الصور

image description

استكمال تعقيم المنشآت بمدينة الأقصر (صور)

image description

مستشفى إسنا يعلن شفاء أول دفعة من مصابي كورونا (صور)

image description

محافظ سوهاج يزور مكتبة رفاعة الطهطاوي (صور)

image description

حملات لتأمين مداخل الوادي الجديد في إطار مواجهة كورونا (صور)

image description

«عربى وإنجليزى».. رسالة أطباء مستشفى أبوخليفة للمصريين (صور)

الأكثر قراءة

الآن.. رابط موقع وزارة القوى العاملة 2020.. منحة العمالة غير المنتظمة "manpower"

4 خطوات لتسجيل العمالة غير المنتظمة بموقع وزارة القوى العاملة 2020 (صور)

«خلطة كورونا» تقتل ربة منزل وتصيب زوجها وأبناءها بأوسيم

عائلة معتز مطر: دعوى قضائية ضد الإعلامي الهارب لإسقاط الجنسية عنه

إنفوجراف

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

أيام زمان

لهذا السبب.. أم كلثوم شتمت يوسف شاهين بأمه: «يا ابن المجنونة»

أغرب دعوى قضائية في الوسط الفني.. شيرين قدمتها ضد منتج لسبب غريب

أسرار الرجل الغامض في حياة نبيلة عبيد.. أشجع من سوبر مان و«ريتشارد قلب الأسد»

هذه الفنانة أحبت شابًا لأنه يشبه عمر الشريف.. فأصبح من أسباب النحس في حياتها

نجم الساعة

لهذا السبب.. أم كلثوم شتمت يوسف شاهين بأمه: «يا ابن المجنونة»

الصحة

الدكتورة دعاء سهيل تؤكد لـ "الدستور": الشهية العالية لها العديد من الاسباب

الدكتور أحمد عادل يؤكد لـ "الدستور": هناك عوامل نفسية تؤثر على الرجل في ليلة الزفاف

التوصيات الجديدة لمنظمة الصحة العالمية للوقاية من السل

زراعة الشعر بتقنية fue الاحدث والافضل... الدكتور شادي سامي يوضح

منوعات

تغيرات مناخية تؤثر على 1.2 مليار شخص بنهاية القرن

انخفاض قياسي في مبيعات المتاجر الكبرى باليابان بسبب «كورونا»

تعرف على مواعيد صرف المعاشات القادمة 2020 من وزارة التضامن الاجتماعي

بنك المعرفة المصري study.ekb.. كيفية عمل المشروع بعد إلغاء تسجيل الدخول

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
فيروس «حمادة» الغلبان
عمرو خالد
رمضان يستاهل
ماجد حبته
ضحايا كورونا.. وانحطاط قطر
ماجد حبته
منع تداول الصحف.. والنقود!
المزيد

الثقافة

أمين عام «المبدعين العرب»: انعزل فمعك لقاحك

«حين يصبح المسرح ضريحًا».. شاهد نديم يكتب رسالة اليوم العالمي للمسرح 2020

غدًا.. «باليه الليلة الكبيرة» و«قهوة سادة» عبر قناة الثقافة على «يوتيوب»

بعد انتشار كورونا.. كيف شكلت فرنسا عقلية الكاتب محمد مندور؟