كوريا الجنوبية تعلن تسجيل 100 إصابة جديدة بـ«كورونا»

أفادت شبكة «سكاي نيوز عربية»، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، في نبأ عاجل، بتسجيل كوريا الجنوبية 100 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا على مدار الـ24 ساعة الماضية.وأعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، حسبما أفادت وكالة أنباء «يونيهاب»، تسجيل 6 وفيات إضافية بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع الحصيلة الإجمالية لضحايا الفيروس إلى 126 حالة، ويصل إجمالي الإصابات إلى 9.137 حالة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.