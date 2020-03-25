الصين تعلن تراجع معدل إصابات «كورونا»

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأربعاء، إن البر الرئيسي الصيني سجل انخفاضا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وإن جميعها كانت لمسافرين قادمين من الخارج.وأضافت أن عدد حالات الإصابة الجديدة انخفض من 78 في اليوم السابق إلى 47 حالة، وبذلك يصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في البر الرئيسي الصيني إلى 81218 حالة.وبلغ عدد وفيات الجائحة في البر الرئيسي 3163 حتى نهاية أمس بزيادة أربع حالات عن اليوم السابق.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.