نيويورك تعتزم إطلاق سراح 300 سجين وسط تفشى كورونا

قال عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو، إن مدينته ستتحرك لإطلاق سراح نحو 300 سجين بسبب مخاوف تفشي فيروس كورونا.وأضاف "دي بلاسيو"، في مؤتمر صحفي، أن من سيشملهم قرار الإفراج هم نزلاء في المدينة مدانون بارتكاب جنح وجرائم غير عنيفة ولم يتبق على انقضاء أحكامهم سوى أقل من عام.وأوضح أن مدينة نيويورك لديها حاليًا نحو 15 ألف حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بما يمثل ثلث إجمالي الحالات في الولايات المتحدة، إلى جانب 131 وفاة في أكبر مدينة أمريكية.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.