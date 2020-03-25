«فيروس مسيس».. الصين تكشف عن الحقيقة الكاملة حول «هانتا»

لم ينته العالم بعد من أزمة فيروس «كورونا» المستجد، والذي حصد في طريقه آلاف الأرواح، خلال عدة أشهر، لتطل الصين بفيروس آخر يهدد البشرية.يعتبر فيروس «هانتا» ضمن 5 أمراض فيروسية شائعة في العالم، ويتسبب في وفاة الأشخاص، إلا أنه يختلف عن «كورونا» في طريقة انتقاله إلى البشر.يصل «هانتا» إلى جسم الإنسان عبر لعاب القوارض مثل الفئران والجرذان، أو عبر بولها وبرازها أو عن طريق الاحتكاك واستنشاق الهواء الملوث برذاذ لعاب هذه الحيوانات القارضة أو الغبار الملوث بروثها الجاف، وفقًا لصحيفة «جلوبال تايمز».الصين: «اتهامات فيسبوكية»بدورها، ردت السفارة الصينية بالقاهرة، على ما يثار مؤخرًا بشأن اتهام بكين بنشر «هانتا»، على غرار تفشي فيروس «كورونا» عالميًا، والذي كان مصدره مدينة ووهان الصينية.وقال شياو جين تشنج، المتحدث الرسمي باسم السفارة الصينية في مصر، إن ما يثار في هذا الشأن لا يعدو كونه منشورات على مواقع التواصل الاجتماعى، مؤكدًا أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة.وأشار إلى أن وثائق منظمة الصحة العالمية، أكدت أن العلماء حددوا فيروس «هانتا» فى السبعينيات، حيث ظهرت حالات مصابة بالفيروس فى العديد من مناطق وبلدان العالم المختلفة، وأن لقاحات فيروس هانتا متاحة بالفعل.«فيروس مسيس»وعلق على أنه فيما يتعلق بمسألة الفيروس، يجب على الجميع اتباع الإرشادات المهنية والمنشورات العلمية لمنظمة الصحة العالمية، بدلًا من تسييسها، ونشر الشائعات.واختتم: «في المرحلة الحرجة عندما يقاتل العالم ضد «COVID-19»، لا يمكن لهذه الشائعات الاستفزازية إلا أن تزيد من ذعر الناس وتضليل الجمهور، مما سيضر معركة العالم ضد «COVID-19».