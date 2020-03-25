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الأربعاء 25 مارس 2020 الموافق 01 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نيوزيلندا تعلن فرض حالة الطوارئ لمدة 7 أيام

الأربعاء 25/مارس/2020 - 03:02 ص
نيوزيلندا
نيوزيلندا
وكالات
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أعلنت نيوزيلندا، اليوم الأربعاء، حالة الطوارئ الوطنية لمدة 7 أيام، إثر تسجيل حالات إصابة جديدة إثر تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت سارة ستيوارت بلاك، المدير العام لهيئة إدارة طوارئ الدفاع المدني، في مؤتمر صحفي، إن الطوارئ ستكون لسبعة أيام قابلة للتمديد، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت إلى أن ذلك سيمكن المسؤولين من تعبئة الموارد اللازمة وتسخير الإمكانات اللازمة للتصدي لتفشي فيروس كورونا.

وسجلت نيوزيلندا 155 إصابة بشكل إجمالي بالفيروس، دون تسجيل وفيات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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