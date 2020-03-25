مادورو: 7 إصابات جديدة بكورونا في فنزويلا

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تسجيل سبع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا.وأضاف مادورو أن إجمالي الإصابات يرتفع بذلك إلى 91 حالة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأربعاء.و صرح الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، في وقت سابق، بأن فيروس كورونا الجديد قد يكون تم اختراعه كسلاح بيولوجى ضد الصين، وتم إجراء تحليلات فى العالم تظهر هذه النظرية.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضيى.