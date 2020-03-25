محافظ جنوب سيناء يتابع عملية تعقيم شوارع شرم الشيخ

تابع محافظ جنوب سيناء خالد فودة، عملية تعقيم ورش شوارع ومشايات مدينة شرم الشيخ، بمشاركة عدد من الإدارات والمديريات بالمحافظة، منها المرور، والحماية المدنية، والطب الوقائي، والمطافي، والصحة، والمياه والصرف الصحي، ومكافحة الأمراض، والزراعة، وذلك بقيادة محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ والجهاز التنفيذي للمدينة.وأثنى محافظ جنوب سيناء على كافة الجهات المشاركة، في عملية التعقيم والرش، على جهدهم الكبير ووجه بتعميم التجربة في باقي المدن من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.