الصين تسجل 4 وفيات جديدة بـ«كورونا»

سجلت الصين 4 حالات وفاة إضافية بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 3281 حالة.ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء عن السلطات الصحية الصينية، صباح اليوم الأربعاء، أنه تم أيضا تسجيل 47 إصابة بالفيروس جميعها لأشخاص وافدين، وليست هناك أي إصابة محلية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 81218 شخصًا.وأضافت أن عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات ارتفع إلى 73650 شخصًا.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.