بولسونارو يدعو إلى عودة الحياة لطبيعتها في البرازيل

دعا الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو إلى ضرورة تعليق الإغلاق المفروض في البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا.و قال بولسونارو إنه يتعين الحفاظ على الوظائف وأن تعود الحياة إلى طبيعتها، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء في الساعات الأولى من صباح الأربعاء.ويصل إجمالي حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بالفيروس في البرازيل إلى 46 حالة إلى جانب 2247 إصابة مؤكدة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.