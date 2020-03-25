تموين مطروح: تخصيص كميات كبيرة من الكحول بكافة المجمعات

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة مطروح تخصيص كميات كبيرة من الكحول بكافة المجمعات الاستهلاكية لبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة.وحددت «التموين» أسعار العبوات والتي تبدأ من 22 جنيهًا للعبوة سعة ١٢٥ملي، و34 جنيهًا للعبوة 250 ملي، بناء على تعليمات الدكتور على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتنفيذًا لتكليفات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بتغطية كافة المنافذ والمجمعات على مستوى المحافظة.وقام المهندس السيد أحمد أبواليزيد، مدير عام مديرية التموين، بالتنسيق مع الشركة العامة لتجارة الجملة، بزيادة الكميات المخصصة لمحافظه مطروح، حتى يمكن تغطية احتياجات كافة المواطنين من هذه الأصناف وبالأسعار المخفضة، وخلال هذه الفترة جاي ورود وشحن عبوات وكميات أخرى لتلبية احتياجات المواطنين.