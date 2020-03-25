الكشف الحرارى على جميع القادمين عبر قطار مطروح

أعلنت محافظة مطروح الكشف على درجات الحرارة لجميع القادمين عبر قطار مطروح والاطمئنان عليهم قبل السماح بخروجهم من محطة القطار، يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بضرورة المتابعة المستمرة لكافة مداخل المحافظة للاطمئنان على سلامة جميع العابرين إلى المحافظة.وأوضحت المحافظة أنه تم الكشف الحراري على المتعاملين مع ماكينة الصرف الآلي وتوعيتهم بالخطوات السليمة التي يجب اتباعها في التعامل مع الماكينة منعًا لانتقال العدوى، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا.