إيطاليا: السجن حتى خمسة أعوام لمنتهكى الحجر الصحى

أصدرت السلطات الإيطالية مرسومًا يفرض عقوبة السجن لمدة تتراوح بين عام حتى خمسة أعوام لمن يخرق الحجر الصحي الإلزامي في المنازل للأشخاص المصابين بفيروس كورونا.وجاء في بيان صحفي يتضمن تفاصيل عن المرسوم الجديد: «الانتهاك المتعمد للحظر المطلق على الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بالفيروس بمغادرة منازلهم، عقوبته السجن لمدة تتراوح بين عام إلى خمسة أعوام».وأعلنت إيطاليا أنها سجلت على مدار الـ24 ساعة الأخيرة 743 حالة وفاة و5249 إصابة بالفيروس، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 6820 حالة وفاة و69176 إصابة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في آواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.