«نيكي» يرتفع 2.01% في بداية التعامل ببورصة طوكيو

ارتفع مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الأربعاء، حيث صعد 2.01 في المئة إلى 18455.27 نقطة، في حين زاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.79 في المئة إلى 1356.91 نقطة.وكانت الأسهم اليابانية قد ارتفعت في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية أمس الثلاثاء.وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 1138.95 نقطة أو ما يعادل 6.74%، ليصل إلى 18026.73 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 11:30 صباحا بالتوقيت المحلي (02:30 بتوقيت جرينتش).كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 39.65 نقطة، أو3.07%، ليصل إلى 1331.66 نقطة.