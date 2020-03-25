«بوكو حرام» تقتل عشرات الجنود فى هجومين بنيجيريا وتشاد

ذكر مسؤولون نيجيريون، أن جماعة بوكو حرام الإرهابية قتلت 92 جنديًا تشاديًا وعشرات الجنود النيجيريين في هجومين منفصلين.وأفادت صحيفة «تي تشاد إنفو» المحلية بأن 92 جنديًا قتلوا وجرح 47 آخرون عندما هاجم المتمردون وحدة للجيش في شبه جزيرة بوما، في بحيرة تشاد على الحدود مع نيجيريا.وتفقد الرئيس إدريس ديبي، أمس الثلاثاء، موقع الكمين لتأكيد حصيلة القتلى، حسب الصحيفة.وأعلنت وزارة الدفاع النيجيرية، الثلاثاء، أن هناك مخاوف من مقتل عشرات الجنود عبر الحدود في شمال شرق نيجيريا في كمين مماثل نصبته جماعة بوكو حرام.وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع جون إنينشي للصحفيين في العاصمة أبوجا: «إن الجيش النيجيري تكبد بعض الضحايا في الهجوم المؤسف».وتشكل بوكو حرام تهديدًا مستمرًا للمجتمعات في شمال شرقي نيجيريا، كما شنت هجمات في دول الجوار تشاد والنيجر والكاميرون.