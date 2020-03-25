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الأربعاء 25 مارس 2020 الموافق 01 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تخصيص 215 ألف جنيه لشراء كابينة تحاليل PCR بالوادي الجديد

الأربعاء 25/مارس/2020 - 01:11 ص
اللواء محمد الزملوط
اللواء محمد الزملوط
محمد علي مهدي
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أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، تخصيص مبلغ 215 ألف جنيه، لشراء كابينة أمان حيوية لإجراء تحاليل الـpcr الخاص بفيروس كورونا، بمستشفيات المحافظة بدلا من إجرائها بالمعامل المركزية بوزارة الصحة.

بدوره، أعلن الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، توريد هذه الكابينة للمحافظة يوم الخميس المقبل، والذي وفرته وزارة الصحة، خلال تنفيذ فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي 100 مليون صحة للكشف عن فيروس سي والأمراض السارية.

أضاف وكيل وزارة الصحة، أن الكابينة عبارة عن جهاز مهمته الرئيسية توفير بيئة آمنة من حيث درجة الحرارة والرطوبة والأمان البيولوجي لإجراء التحاليل الفيروسية بشكل ناجح وآمن تماما، لضمان صلاحية العينة والحفاظ عليها خلال فترة التحليل، عن طريق جهاز الـPCR، والذي يؤكد إيجابية المريض من عدمه للفيروس.

وأوضح أن هذه الكابينة ستوفر الوقت والجهد في تحليل عينات المرضي وتحديد مدى إصابته بالفيروس من عدمه، حيث تتولى المديرية سحب العينة من المريض، ثم إرسالها للمعامل المركزية بالقاهرة، والانتظار 48 ساعة لحين عودتها مرة أخرى بالنتيجة، بينما توفر هذه الكابينة كل هذا الوقت.

ولفت إلى تنفيذ كمائن إجبارية على كافة مداخل المحافظة، لتوقيع الكشف على الوافدين بجهاز هوائي لقياس درجة الحرارة بالآشعة تحت الحمراء.

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