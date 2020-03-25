«ترودو» يناقش مع نظيره الياباني تطورات السيطرة على كورونا

ناقش رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، مع نظيره الياباني شينزو آبي، تطورات انتشار وباء فيروس كورونا المستجد وسبل مواجهته.وبحث الطرفان، في اتصال هاتفي جمعهما، الآثار الصحية والاجتماعية للوباء على بلديهما، وتبادلا المعلومات حول الإجراءات الوطنية التي اتخذاها لمنع انتشار الفيروس، وحماية صحة وسلامة مواطنيهما، كما تحدثا عن أهمية التعاون العلمي، خاصة فيما يتعلق باللقاحات والأدوية لمكافحة الفيروس.وأعرب رئيس الوزراء الياباني عن تمنياته لزوجة ترودو بالشفاء العاجل، كما شدد على أهمية تنظيم دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، والتي كان من المقرر إقامتها في طوكيو العام الجاري قبل صدور قرار بتأجيلها إلى العام المقبل، بشكلها الكامل، وهو الأمر الذي أعرب ترودو عن دعمه بالكامل.