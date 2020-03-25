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الأربعاء 25 مارس 2020 الموافق 01 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حسم ملف الترتيبات الأمنية بين حكومة السودان و«جناح عقار»

الأربعاء 25/مارس/2020 - 01:02 ص
جريدة الدستور
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أعلنت الوساطة في مفاوضات السلام السودانية، أن اليوم الأربعاء سيشهد اكتمال النقاش حول ملف "الترتيبات الأمنية" بين الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية – جناح مالك عقار"، مشيرة إلى انتقال النقاش إلى ملف الترتيبات الأمنية مع "الجبهة الثورية - مسار دارفور".

وقال الدكتور ضيو مطوك نائب رئيس فريق الوساطة من جنوب السودان، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع الذي عقده وفدا الحكومة و"الحركة الشعبية – جناح عقار" في جوبا، إن لجنة الترتيبات الأمنية استطاعت أن تُنجز معظم مهامها وأنها اتفقت على ضرورة إنشاء جيش قومي وطني غير مسيس، مضيفا أن الطرفين شرعا في مناقشة وقف إطلاق النار الشامل.

وأوضح "مطوك" أن الطرفين سيناقشان في جلسة الغد، وضعية الجيوش خلال الفترة الانتقالية، وقطع بطي ملف الترتيبات الأمنية للمنطقتين (النيل الأزرق وجنوب كردفان)، بنهاية يوم غد، ليبدأ النقاش بعدها في ملف الترتيبات الأمنية الخاصة بـ "مسار دارفور - الجبهة الثورية".

من جانبه، أكد ياسر عرمان نائب رئيس الحركة الشعبية شمال بقيادة مالك عقار، أن أجواء المفاوضات بين الأطراف بجوبا سادتها روح الشراكة، موضحا أن قضية القطاع الأمني تعتبر من أكبر القضايا التي تواجه البلاد.

وأشار إلى التحدي المتمثل في كيفية بناء جيش مهني وطني غير مسيس بعقيدة عسكرية جديدة، وعملية إصلاح القطاع الأمني، مشددا على أنه بدون النجاح في ذلك لا يمكن بناء دولة مدنية وإجراء عملية الإصلاح الاقتصادي المطلوب.

وقال عرمان إن هناك جملة من القضايا والتحديات لا يمكن مواجهتها إلا بمشاركة كل أبناء السودان، من خلال خطة متكاملة تقوم على أساس قومي، وأن يعكس دمج القوات المختلفة في جيش مهني بعقيدة عسكرية جديدة التنوع السوداني ويشكل بعدا مهما في هذه الخطة، مؤكدا ضرورة الوصول إلى أفضل ما تتمتع به القوات المسلحة وأفضل ما تتمتع بها قوات الدعم السريع والحركات المسلحة والجيش الشعبي، لتعزيز المصالح العليا للسودان وإنهاء الحروب وطي ملف النظام السابق.

وأشاد عرمان بدور وزير الدفاع السوداني الفريق أول جمال الدين عمر، وتفهمه للأوضاع ووضوحه، مشيرا إلى أنه مُلم بالتفاصيل ويعلم أهمية القطاع الأمني، معربا عن التفاؤل بالتوصل إلى اتفاق نهائي حول الترتيبات الأمنية، بما فى ذلك الاتفاق بشأن المخابرات والشرطة.

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