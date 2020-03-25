العراق.. إغلاق جزئي لمحافظة كركوك بعد إصابة امرأة بـ«كورونا»

أعلنت خلية الأزمة في محافظة كركوك، شمالي العراق، إغلاق ناحية تازة ومنع الدخول إلى المحافظة بعد تسجيل حالة مصابة بفيروس كورونا.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، ذكر بيان لعضو الخلية عمران جمال أن «المريضة التي تسكن ناحية تازة مصابة فعليا بفيروس كورونا، وهي لم تسافر إلى أية دولة وهذا مؤشر خطير».وأضاف: «سيتم أخذ إجراءات، منها غلق ناحية تازة وعدم الدخول إلى المحافظة وتوجه فرق صحية إلى الناحية لفحص موقع المصابة».وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في العراق إلى 316 حالة، بعد تسجيل 50 إصابة جديدة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.