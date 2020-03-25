السودان يؤكد على العلاقات المتينة مع دولة الجنوب

أكد رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت، ونائبه الأول الدكتور رياك مشار، ومستشاره للشئون الأمنية توت قلواك، حرصهم على العلاقات الطيبة والمتينة مع دولة السودان، وتعامل حكومة دولة الجنوب بحسم مع كل ما يعكر صفو العلاقات بين الطرفين.وذكر مجلس السيادة السوداني أن النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو، أجرى اتصالات هاتفية مساء اليوم، برئيس دولة جنوب السودان ونائبه ومستشاره للشئون الأمنية.وبحث دقلو، خلال تلك الاتصالات الهاتفية، الأحداث التي شهدتها مؤخرا مناطق الخشخاش والشقاقة، حول منطقه أبيي (الحدودية بين البلدين)، والتي تم خلالها نهب كميات من الماشية.وأشاد الرئيس سلفاكير ونائبه الأول ومستشاره للشئون الأمنية، بتفهم وحكمة حكومة السودان في معالجة مثل هذه الأحداث التي يشهدها الشريط الحدودي للبلدين، ووعدوا بمتابعة الجناة وإرجاع الماشية المنهوبة وتقديمهم إلى محاكمات رادعة.