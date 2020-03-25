السفارة الأردنية فى مصر تنشر آلية جديدة للحولات المالية

أعلنت سفارة المملكة الأردنية في القاهرة آلية جديدة تبناها البنك المركزي الأردني لإرسال الحوالات المالية الخارجية بالطرق الإلكترونية، الأمر الذي يسهل على أبناء الجالية الأردنية المتواجدين في الخارج تلقي حولالات مالية من ذويهم.وعممت السفارة بيانًا صادرًا عن البنك المركزي الأردني يعلن فيه عن توفر خدمة إرسال الحوالات الخارجية إلكترونيا، من خلال تطبيق "أي فواتيركم" والبنوك.وأعلن البنك المركزي الأردني عن هذه الآلية في سبيل التسهيل على الطلبة والمغتربين الأردنيين في مختلف دول العالم، لتلقي تحويلات مالية، خصوصا في هذه الظروف التي دفعت لتعطيل الحياة العامة في العديد من دول العالم، وتطبيق مختلف الدول إجراءات للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).