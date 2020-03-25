الكويت: تسيير رحلات جوية لعودة العالقين بمصر ولبنان والبحرين

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، تسيير ثلاث رحلات، اليوم الأربعاء، لعودة الكويتيين من مصر ولبنان والبحرين.وأضافت الإدارة، في بيان على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أن الرحلة الأولى ستصل من بيروت الساعة الواحدة ظهرا، فيما ستصل الرحلة الثانية من القاهرة الساعة الرابعة مساء، والثالثة من المنامة الساعة السابعة مساء.وكان وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، قد أعلن في مؤتمر صحفي عقده بالمركز الاعلامي بقصر السيف، عقب الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء الكويتي، بدء المرحلة الأولى من خطة عودة المواطنين الكويتيين الى البلاد، خلال الفترة من 25 وحتى 30 مارس الجاري.