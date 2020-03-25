النمسا تخصص 100 مليون يورو لمكافحة كورونا

قررت الحكومة النمساوية تخصيص 100 مليون يورو، لتقديم رعاية أكثر لمصابي فيروس كورونا، بعد ارتفاع أعدادهم بوتيرة سريعة، والتي وصلت، مساء الثلاثاء، إلى 5182 إصابة و28 حالة وفاة.وطالب المستشار النمساوي سيباستيان كورتس، في تصريحات له، المواطنين بأن يثابروا ويتحملوا ضغوط الوضع الراهن بسبب أزمة كورونا، مشيرا إلى أن الأعداد قد تتفاقم بحلول عيد القيامة، وأن «الحياة لن تعود كما كانت بين عشية وضحاها».من جانبه، قال وزير الصحة النمساوي رودولف أنشوبير، إنه يأمل في إجراء اختبارات سريعة للكشف عن مدى انتشار المرض، متوقعا الوصول إلى كفاءة الاختبارات السريعة بنهاية هذا الأسبوع.من ناحيته، قال يوهانس كوبف، مدير مكتب العمل النمساوي، إنه منذ اندلاع جائحة فيروس كورونا فقد 138 ألف شخص وظائفهم.