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الأربعاء 25 مارس 2020 الموافق 01 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الغربية» تستعد لتنفيذ قرارات الإغلاق وحظر التجول

الأربعاء 25/مارس/2020 - 12:28 ص
طارق رحمى
طارق رحمى
الغربية حسام فوزي جبر شريف عبد الغني
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أعلن طارق رحمى، محافظ الغربية، عن استعداد المحافظة، اليوم الأربعاء، البدء في تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء الخاصة بالإغلاق وحظر التحرك في المواعيد المحددة، موضحًا أن تلك الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة تستهدف منع انتشار فيروس «كورونا» المستجد، وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم.

وناشد المحافظ المواطنين الالتزام بتنفيذ القرارات، مؤكدًا أنه يثق في وعي أبناء الغربية وإدراكهم لأهمية المشاركة الإيجابية في اتباع الإجراءات الوقائية التي تحميهم من الإصابة بالفيروس، موضحًا أن المحافظة سوف تتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لإجراءات الحظر.

وأشار محافظ الغربية إلى استمرار كافة الإجراءات الخاصة بأعمال التعقيم والتطهير للمحطات والقطارات ضمن جهود المحافظة الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، موضحًا أن مديرية الطب البيطري قامت بتعقيم وتطهير 1500 منشأة حكومية، من بينها المستشفيات والوحدات الصحية والتربية والتعليم والوحدات المحلية وأيضًا دور العبادة المساجد والكنائس، مؤكدًا على استمرار أعمال التوعية للمواطنين من خلال منشورات توعية، بالإضافة إلى بث رسائل عبر قناة الدلتا الفضائية ومكبرات الصوت في جميع المراكز والقرى.

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